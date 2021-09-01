АвтоВАЗ зупинив конвеєр

АвтоВАЗ знову ввів режим простою - була зупинена робота на всіх трьох виробничих лініях підприємства, повідомляє Autoconsulting.

Проблему з нестачею електронних компонентів завод відчуває вже три місяці, як і інші світові автовиробники: після локдаунов виробники електроніки не встигають покрити різко зрослий попит на мікрочіпи.

АвтоВАЗ відчуває брак мікросхем-контролерів датчика антиблокувальної системи гальм, які в потрібній кількості не може поставити виробник напівпровідників. Причому альтернатив у компанії немає, так як Bosch - єдиний постачальник АвтоВАЗу. Аналогічні компоненти випускають також фірми TRW і Continental, проте і вони навряд чи змогли б задовольнити попит заводу на тлі світового дефіциту мікросхем.

АвтоВАЗ зупинив виробництво в Тольятті як мінімум до початку наступного тижня. Режим простою продовжили, причому якщо збірка Lada Granta може початися вже 2-3 вересня, то терміни відновлення випуску Lada Niva і Niva Travel, а також автомобілів на лінії B0 (XRay, Largus, Renault Logan і Sandero) до сих пір не позначені. Причина простою - нестача електронних компонентів антиблокувальної системи гальм, а саме датчика Bosch, який постачають в Росію з Малайзії.