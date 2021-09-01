Зеленський заявив про недостатню підтримку з боку НАТО

Нинішня підтримка України з боку НАТО важлива на психологічному рівні, але за нинішніх умов цього недостатньо, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, презентуючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США.

"Ми вдячні за підтримку України в басейнах Чорного та Азовського морів, - сказав президент, - зокрема за проведення військових навчань. Люди бачать підтримку з боку НАТО і те, що ми не наодинці (у боротьбі з російською агресією). Така присутність важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні!" , – заявив Зеленський.

Країни Заходу розглядають вступ України в НАТО як стратегію, «а для нас це тактика», наголосив він, підкресливши нагальність цього питання.

"Немає часу на стратегію, триває тимчасова окупація Криму, де зосереджено 80 тисяч військових Російської Федерації та десятки тисяч зосереджено вздовж українського кордону" , – зазначив Зеленський.

"Наша стратегія - це тактика" , - додав він.

Президент підкреслив, що Україні необхідно будувати власний сучасний флот. Для цього їй потрібні партнери з НАТО, а також країн Чорноморського узбережжя.

"Ми не просимо подарунків - нам потрібні можливості, доступ до дешевих кредитів" , - наголосив президент.

За його словами, для першої черги побудови флоту потрібно 15 млрд доларів.