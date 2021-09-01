У мережі показали перший електромобіль Subaru

В інтернет потрапили фото Subaru Solterra. Перший електрокар Субару надійде в продаж приблизно через рік - у другій половині 2022 року, повідомляє АвтоПортал.

Рубаний дизайн Subaru Solterra 2023 виявився до болю знайомим. Справа в тому, що електрокроссовер є близьким родичем Toyota bZ4X. Силует двох електромобілів, по суті, однаковий, а відрізняються вони хіба що формою фар і оформленням передньої частини.

Мало того, салон Subaru Solterra також відрізняється від інтер'єру Toyota bZ4X лише деталями. Всередині можна помітити віртуальну панель приладів, великий тачскрін і високу центральну консоль.

Відомо, що інженери Subaru і Toyota спільно розробили нову електричну платформу. Характеристики Subaru Solterra поки не розголошують, хоча відомо, що він буде повнопривідним і з двома моторами. За попередніми даними, його потужність складе 300 к. с., а запас ходу досягне 600 км.