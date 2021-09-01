Україна розраховує на гарантії США щодо "ПП-2" – Зеленський

Україна розраховує на гарантії з боку США в разі добудови та введення в експлуатацію "Північного потоку-2", повідомляє Укрінформ.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам після презентації програми трансформації України для аналітичних центрів США.

"Якщо добудують, то ми ще поборемося – як він буде працювати... Якщо працюватиме, то обговоримо конкретні речі й гарантії" , – заявив президент.

На уточнювальне запитання журналістів, чи йдеться про санкції, він сказав: "Так, маю на увазі санкції" .

Він також зазначив, що у Вашингтоні в нього відбулися переговори з міністром енергетики Дженніфер Ґренгольм, і було підписано важливий меморандум між НАЕК Енергоатом та Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. За його словами Штати інвестують в українську енергетику від 5 до 30 млрд доларів.