Україна хоче залучити США до Нормандського формату - Зеленський

Україна розглядає декілька шляхів залучення США до участі в Норманському форматі з метою мирного врегулювання ситуації на сході України, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США.

"Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації. І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону" , - сказав він.

Питання України сьогодні - це «не питання лише в Україні», додав він. Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.

"Не тільки Україна, а всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання" , - зазначив президент.

Після презентації він уточнив журналістам, що порушуватиме це питання на переговорах з президентом Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.