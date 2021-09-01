Україна хоче залучити США до Нормандського формату - Зеленський
Україна розглядає декілька шляхів залучення США до участі в Норманському форматі з метою мирного врегулювання ситуації на сході України, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США.
"Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації. І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону", - сказав він.
Питання України сьогодні - це «не питання лише в Україні», додав він. Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.
"Не тільки Україна, а всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання", - зазначив президент.
Після презентації він уточнив журналістам, що порушуватиме це питання на переговорах з президентом Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.