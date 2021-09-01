Таксистів зобов’яжуть встановлювати "касові апарати" в телефони

У Верховній Раді від фракції "Слуга народу" подали законопроект, щоб вивести бізнес таксі з тіні, повідомляє TaxiService.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що його комітет працює над законопроектом, який стосується введення касових апаратів для таксі.

Гетманцев підтримав ідею фіскального контролю над таксі і заявив, що таким чином в комітеті хочуть вивести цей бізнес з тіні та обкласти податками.

"Ми зараз проводимо робочі групи щодо цього законопроекту. Депутат від" Слуги народу "Юлія Діденко займається цим напрямком. Ми повинні зобов'язати кожного таксиста мати програмний РРО, не складає труднощів встановити на телефон" , - заявив Гетманцев.

Кожен українець хоча б раз користувався послугами таксі. Це хоч і затратно, втім швидко і комфортно. Однак в Україні цей ринок, як і багато інших, знаходиться в тіні та майже не платить податків.