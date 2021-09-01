Газпром відмовився поставляти в Європу більше газу

Річні плани «Газпрому» щодо поставок в Європу вказують, що в другому півріччі поточного року компанія відмовиться збільшувати прокачку до регіону, який зіткнувся з дефіцитом палива. Такий висновок експерти зробили з виступів топ-менеджерів компанії в ході телеконференції з приводу піврічної звітності по МСФО, повідомляє "Ведомости".

Фінансовий директор «Газпрому» Олександр Іванніков розповів, що прогноз передбачає зростання річного експорту в Європу на 6 мільярдів кубометрів, до 183 мільярдів. Такі ж цифри компанія називала в травні - 175-183 мільярдів кубометрів.

Директор групи корпоративних рейтингів АКРА Василь Танурков зауважив, що за півроку «Газпром» добув 260,8 мільярда кубометрів газу, з яких в Європу пішло 99,9 мільярда. Таким чином, поставки в другому півріччі виявляться нижче, ніж в першому. За його словами, таке фактичне зниження прокачування тільки посилить і без того рекордне зростання цін на газ.

У свою чергу консультант Vygon Consulting Іван Тімонін зауважив, що за підсумками року попит на газ в Євросоюзі зросте на 30 мільярдів кубометрів у порівнянні з 2020 роком. На його думку, продажі «Газпрому» все ж складуть 185 мільярдів кубометрів. Аналітик Райффайзенбанку Андрій Поліщук і зовсім говорить про 190 мільярдів.

Однак зниження цін в Європі експерти не чекають. Рівень заповненості підземних сховищ знаходиться на рекордно низькій позначці - 66 відсотків. У минулому році він становив 91,7 відсотка.