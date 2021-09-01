У НАН назвали область з найвищим показником захворюваності на COVID-19

В одному із регіонів України, за аналізом вчених, спостерігається значне поширення коронавірусної інфекції. Так, найвищі показники COVID-заражень наразі зафіксовані в Чернівецькій області, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить огляд епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

"Найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де захворюваність найвища" , - йдеться у звіті

Окрім того, у даному регіоні не лише захворюваність найвища, а й має найвищі темпи поширення інфекції.

Зазначено, що кількість позитивних тестів і випадків коронавірусної хвороби за останні два тижні потроїлась, а число госпіталізацій - подвоїлось.

Нагадаємо, в Україні зафіксували різке збільшення COVID-заражень, за минулу добу виявлено 2075 нових випадків коронавірусу.

Автор: Марія Кучерявець