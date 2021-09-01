У МВС хочуть розвивати волонтерський пожежний рух

Міністерство внутрішніх справ зацікавлене в активному розвитку добровільного пожежного руху в Україні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський﻿ під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен.

"Жодна розвинена країна не працює виключно за рахунок державних пожежних служб. Досвід колег із Німеччини, де залучено більше мільйона добровольців-вогнеборців, демонструє свою ефективність. Ми зацікавлені у запозиченні німецького досвіду у створенні ефективної моделі волонтерського/добровільного пожежного руху", - сказав очільник МВС.

Сторони висловили сподівання, що проєкт, спрямований на створення та розвиток добровільних пожежних дружин у територіальних громадах міг би бути підтриманий Німецьким товариством міжнародного співробітництва, яке віддавна працює в Україні за дорученням Федерального уряду Німеччини і доволі тісно взаємодіє з органами системи МВС.