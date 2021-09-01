У Зеленського оцінили ймовірність зустрічі з Путіним

Під час візиту президента України Володимира Зеленського в США, російські журналісти поставили запитання його прессекретарю Сергію Никифорову про ймовірність зустрічі глави української держави з Володимиром Путіним, повідомляє Вести.

Никифоров відповів, що Зеленський готовий в будь-який момент зустрінеться з російським колегою.