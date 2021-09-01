Учасник Олімпіади-2012 загинув в результаті ДТП

Учасник Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні Василь Білоус загинув унаслідок ДТП, яка сталася в його рідній Молдові. Спортсмену було 33 роки, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання The Sun, він втратив контроль над своїм Mercedes під час однієї з поїздок на півночі країни, внаслідок чого його автомобіль на високій швидкості врізався в стіну монастиря. Білоус помер на місці.

Поки невідомо, що змусило його раптово звернути з дороги, перш ніж зіткнутися з бетонною огорожею. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Василь Білоус (злiва)

На Олімпійських іграх у Лондоні боксер із Молдови дійшов до другого раунду. На старті змагань він переміг суперника з Танзанії Селемана Кідунду, але потім поступився українцеві Тарасу Шелестюку. У 2017 році Білоус завоював "бронзу" на чемпіонаті Європи в другій напівсередній вазі.

Всього на його рахунку 116 поєдинків в аматорському боксі, 72 з яких він виграв. Свій останній бій спортсмен із Молдови провів чотири місяці тому в Польщі.