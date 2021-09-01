ВООЗ попереджає про небезпеку голоду в Афганістані

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2021 році половина дітей в Афганістані голодуватимуть, а поточна ситуація ще більше погіршить доступ населення до харчових продуктів, повідомляє Лівий берег.

Про це йдеться у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, близько 12,2 мільйонів людей відчували б продовольчу нестабільність до захоплення талібів. Криза нестачі продовольства та недоїдання в Афганістані посилилася через пандемію COVID-19, подорожчання продуктів та втрату понад 40% врожаю країни через посуху цього року.

Дев'ять із 13 провінцій країни, які сильно постраждали від посухи, "значно перевищують надзвичайний поріг ВООЗ щодо глобального гострого недоїдання (15%), а деякі райони повідомляють про цифри навіть до 35%", йдеться у звіті.