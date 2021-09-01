Вертоліт ВМС США впав в океан біля берегів Каліфорнії

Вертоліт ВМС MH-60S злетів з борту авіаносця Abraham Lincoln і зазнав аварії приблизно за 110 кілометрів від берега, повідомляє Кореспондент.

Американський військовий вертоліт впав в океан біля берегів Сан-Дієго у штаті Каліфорнія. Про це повідомляється на сайті Тихоокеанського флоту США.

Зазначено, що вертоліт ВМС MH-60S злетів з борту авіаносця Abraham Lincoln і зазнав аварії приблизно за 110 кілометрів від берега.

"Пошуково-рятувальні операції тривають за участю кількох повітряних і плавзасобів берегової охорони і військово-морського флоту" , - йдеться в заяві.

MH-60S - модифікація вертольота SH-60 Seahawk, розроблена для ВМС США. Всього на озброєнні американських моряків перебувають більш ніж 500 вертольотів цього типу.