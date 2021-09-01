Paperless, МВФ і канабіс: чим займеться Рада після канікул

Порядок парламенту на осінь буде строкатим: у влади першочергове питання - це закриття зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом і ухвалення закону, який дозволить проведення місцевих референдумів, а опозиція зосередиться на критиці підвищення тарифів і "земельної" реформи, повідомляє Вести.

"Кишенькові" гроші від ЄС

Пленарний тиждень у парламенті розпочнеться 7 вересня, з традиційного наради лідерів всіх фракцій.

"Зараз ми ще в офіційній відпустці - знаю, що багато колег вже повернулися в свої округи, підганяють законопроекти, які будуть вносити в Раду. А в партійних чатах буквально кипить життя: там так багато повідомлень, що якщо не читати постійно, можна пропустити важливі теми" , - розповідає депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

Парламентський тиждень, швидше за все, почнеться з питань, необхідних для отримання кредиту МВФ. У перших числах, як очікується, до Києва прибуде місія Фонду, щоб продовжити переговори про програму фінансування stand-by. Мова про отримання суми в $600-700 млн, а також близько €600 млн макроекономічної допомоги від Євросоюзу, виділення яких підв'язане до кредиту від МВФ.

"Але Фонд надав Україні безоплатну допомогу в $2,7 млрд для відновлення економіки після коронавіруса, і Мінфін вже відкрив цей "подарунок", який повністю покриє $3 млрд боргових виплат у вересні.

Всі знали про ці виплати, але продовжували вести себе, як підліток, який витратив усі гроші не на потрібний в навчанні планшет, а на розваги з друзями. І тільки приїзд бабусі з "кишеньковими" грошима для онука врятував його від повного фіаско" , - стверджує депутат від" Голосу "Ярослав Железняк.

Домашня робота, виконання якої чекає МВФ, включає прийняття закону про НАБУ (врегулює процедуру призначення / звільнення директора бюро, яку минулої осені визнав неконституційною КСУ в рамках протистояння суду з Офісом президента); ряду технічних законопроєктів про НБУ і банківському законодавстві. Але що набагато важливіше - внесення збалансованого проєкту закону держбюджету-2022 в Раду. Його, зрозуміло, доведеться узгодити з Фондом. І, ймовірно, з цієї причини в парламент цифри ще не передали.

"Ми їх ще не бачили - такий комунікації з урядом немає. На жаль, навіть профільні комітети там не завжди залучають до напрацювання рішень" , - підтвердив депутат від "СН" Олександр Качура.

Ситуацію ускладнює те, що Україна майже зірвала дедлайн по отриманню допомоги від ЄС - він закінчується 14 вересня: якщо прострочити дату, на € 600 млн годі й розраховувати.

"Останній шанс" Ради

Серед пріоритетних тем депутати від СН називають продовження судової реформи, питання комунальних тарифів, ряд податкових законопроєктів - наприклад, про врегулювання політики штрафів для бізнесу, соціальні ("Про перегляд формули прожиткового мінімуму").

"Також продовження реформи децентралізації, будемо збирати голоси за внесення змін до Конституції (про те, щоб остаточно передати повноваження на місця - авт.). І, ймовірно, розглянемо законопроект про місцеві референдуми.

Акцент - на побудові системи народовладдя і децентралізації: саме зараз ми маємо історичний момент, коли можна встигнути провести реформи через сесійну залу, адже у 2022-му буде початок наступної передвиборної кампанії, політики почнуть говорити на "біле" - "чорне", і знайти конструктив в залі буде вже складно" , - говорить Качура.

Ще один проєкт підв'язані до початку роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ) - нового органу, який створений замість Державної фіскальної служби та покликаний забрати "економічні" повноваження у СБУ і МВС.

"Проект відбере неналежні функції у СБУ, визначаючи підслідність БЕБ. За моїми оцінками, він буде прийнятий - новий орган уже створено, і тепер треба буде вносити зміни в КПК і Кримінальний кодекс. ГФС розформують вже 29 серпня, і до цього моменту в БЕБ має бути сформовано вже 30% штату, тобто в перших числах вересня розпочнеться набір співробітників. І вони вже готуються до тестування" , - розповідає депутат від" СН "Ольга Василевська-Смаглюк.

Ще один, "ресурсний", законопроєкт, за словами Василевської-Смаглюк, - про збільшення податкових ставок і акцизів для бізнесу у зв'язку з викидами СО2. Його ініціатори просували ідею як інструмент боротьби з олігархами, однак бізнес-асоціації угледіли в ньому норми, спрямовані проти малого і середнього бізнесу. А ось резонансний закон "Про систему громадського здоров'я", прийнятий в першому читанні навесні і містив норму про обов'язкове надання школярами листа з щепленнями для допуску до навчання, не є пріоритетним (та й норму про щеплення з нього виключили).

"Швидше за все, будемо розглядати його в загальному порядку", - запевнив Качура.

Paperless і відставки

Окреме питання - прийняття законопроєкту, що легалізує медичний канабіс. Напередодні відпустки Рада не змогла прийняти його, відправивши на доопрацювання: основним каменем спотикання стала норма про вирощування рослини в Україні.

За словами нардепа від СН Максима Бужанського, ризик в тому, що під виглядом "медичного" на плантаціях почнуть вирощувати нарковмісні рослини, і поширення "травички" різко спроститься. "В країні є нелегальний тютюн, нелегальний алкоголь, паливо. Ми не в змозі це подолати. І, знаючи це, ми хочемо додати до цього списку ще й наркотики?" - іронізує депутат.

При цьому МОЗ вже розширив перелік дозволених нарковмісних препаратів декількома найменуваннями, що містять канабіс.

"Будемо це питання подавати в іншому форматі. Не всі розуміють, як повинна працювати ця індустрія, і ми вже записали ці питання. Ми відпрацюємо (спірні. - авт.) питання і восени ще раз подаватимемо проект в Раду" , - коментує тему глава фракції "СН" Давид Арахамія.

Ще одна реформа, яку можуть розглянути в доступному для огляду майбутньому, - прийняття змін до законів, що необхідно для переходу до "режиму paperless". Мова про поступову відмову держорганів від використання паперу в роботі - сьогодні ті ж депутати кожен пленарний ранок отримують стопки роздрукованих законопроєктів і відмовитися від них не можуть.

А ось відставка Кабміну, про яку почали говорити деякі опозиційні політики (і анонімні Telegram-канали), восени не буде. Про це сказали відразу кілька співрозмовників у фракції СН.

"Не вірю, що Кабмін піде у відставку - там чимало хороших міністрів: і Олександр Кубраков (інфраструктура. - авт.), і Сергій Марченко (Мінфін), і Олексій Любченко (віце-прем'єр - міністр економіки)" , - сказав депутат від "СН" Олексій Устенко.

"У моєму особистому рейтингу міністрів, мають імунітет від відставок, - глава Мінцифри Михайло Федоров, глава Мінагрополітики Роман Лещенко - за земельну реформу, а також глава Мінрегіону Олексій Чернишов - за проведення децентралізації. А ось точкових змін по трьом-чотирьом міністрам варто чекати ближче до кінця вересня" , - говорить Олександр Качура.

У зоні ризику, на думку наших співрозмовників, - глава Мін'юсту Денис Малюська, Мінкульту Олександр Ткаченко і Міноборони Андрій Таран.