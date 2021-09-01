Vodafone озвучив суму угоди з купівлі оператора Vega

Мобільний оператор "Vodafone Україна" купує оператора фіксованого зв'язку Vega Telecom у компанії Ріната Ахметова SCM за суму до $15 млн. Про це стало відомо зі звіту Vodafone для інвесторів, повідомляє UBR.

У документі сказано, що зазначена сума є попередньо визначеною ціною угоди.

Згідно зі звітом, договір про купівлю-продаж активу був укладений в червні 2021 року. Vodafone набуває 99,9929% статутного капіталу "Фарлеп-Інвест" і 95% статутного капіталу ТОВ "Кабельне ТВ-Фінанс". Ці компанії входять до групи Vega.

Головною причиною покупки є можливість для Vodafone виходу на ринок фіксованого зв'язку. Тим більше, що мобільному оператору "катастрофічно не вистачає 4G-частот", а у Vega, крім користувачів проводового інтернет-доступу, є ще "бонус" - частоти 2,5-2,7 ГГц, які підходять для впровадження 4G.

Нагадаємо, узгодження від Антимонопольного комітету було отримано 19 серпня. Регулятор вказав, що покупка не повинна призвести до монополізації ринків, на яких присутні компанії, так як їх сукупні частки на регіональних ринках телекомунікацій не перевищують 11%.