Які електрифіковані авто пропонуються на ринку

В епоху глобальної електрифікації транспорту корисно знати, чим електромобіль відрізняється від гібрида і гібрида, які у них переваги і недоліки? Що таке «м'який гібрид» і гібрид можливо це взагалі? Сайт також з'ясував, які електрифіковані моделі пропонуються в Україні, і що сьогодні краще в наших умовах, повідомляє Autoconsulting.

За даними, на сьогоднішній день чистим електрокарам на ринку нових автомобілів в Україні належить менше 1% ринку, а гібридам і гібрида - більше 12% ринку. Офіційно у нас пропонується більше півсотні моделей електромобілів і гібридів обох типів (HEV і PHEV).

Серед електрокарів, це, зокрема - Audi e-tron і Q2, BMW i3, Fiat 500, Hyundai Ioniq і Kona, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQA і EQC, Mini One / Cooper, Nissan Leaf, Porsche Taycan, Renault ZOE, Volkswagen ID.3. А серед гібридів всіх типів - це, наприклад, Audi A4, A6, A7, A8, Audi Q5, Q7, Q8 в різних типах кузовах, BMW 7 і X5, DS7 Crossback E-Tense, Ford Mondeo, Jaguar F-Pace, Haval H6, Honda CR-V і Honda Jazz, Hyundai Ioniq і Tucson, Infiniti XJ / Qx60, KIA Niro, Land Rover Defender, Discovery, Evoque, Range Rover, Lexus LC, LS, NX, RX, UX, Maserati Ghibli, Mazda CX -30, Mitsubishi Outlander PHEV, Mazda CX-30, Mercedes-Benz C-Class, E-Class, S-Class, GLA, GLC, GLE, GLS, Peugeot 3008, Porsche Cayenne і Panamera, Subaru Forester і XV, Suzuki Ignis і Vitara, Toyota Camry, CH-R, Corolla, Highlander, RAV4, Yaris, Volkswagen Touareg, Volvo S90, V60, V90, XC40, XC60, XC90 і ще добрий десяток інших моделей.

Є з чого вибрати. Але яка ж між ними різниця?

Різниця

Для початку, коротко визначимося з назвами. Гібридний автомобіль, або HEV - це автомобіль з бензиновим або дизельним двигуном (ДВС), який працює в поєднанні з окремим електродвигуном. HEV можуть рухатися, використовуючи або тільки електродвигун, або тільки ДВС, або їх комбінацію. Найчастіше, на чому їхати вирішує бортовий комп'ютер. Так званий «м'який гібрид» - це більше маркетинговий термін. Найчастіше «м'які гібриди» рухатися виключно на електротязі не можуть, а електрифікована «начинка» лише допомагає при русі або старті.

Бортовий акумулятор, який живить електродвигун гібридного автомобіля, відносно невеликий. Завдяки цьому, акумулятор в гібридному автомобілі можна легко заряджати на ходу. Або від ДВС, або від електрики, що генерується при русі по інерції або гальмуванні. Саме тому, деякі компанії називають свої HEV «самозарядними гібридами». І цим вони відрізняються від PHEV - заряджають або підключаються гібридів.

Основні елементи заряджається або підключається гібридного автомобіля (PHEV) дуже схожі на стандартний гібридний автомобіль. Тут теж додаткова акумуляторна батарея і електродвигун для підтримки роботи бензинового або дизельного мотора. Основна відмінність від HEV полягає в тому, що акумулятор тут більшої місткості. Це дозволяє PHEV рухатися набагато далі тільки на електроенергії. У той же час, такі розмір і ємність акумулятора вимагають додаткової зарядки ззовні, як в електрокарах. Акумуляторної батареї PHEV недостатньо тільки енергії гальмування.

Чисті електрокари - EV сьогодні пропонуються практично у всіх автомобільних класах. Від міських авто і суперміні, сімейних хетчбеків і автомобілів представницького класу, до кросоверів і позашляховиків з чисто електричною трансмісією. Теоретично, електромобілі є на будь-який бюджет, але на відміну від HEV і PHEV, їх АКБ треба постійно заряджати. Підстраховки у вигляді ДВС, на випадок, коли закінчиться заряд батареї, в EV немає.

У чому ж переваги і недоліки EV, HEV і PHEV в українських умовах експлуатації.

Достоїнства і недоліки

Звичайні гібриди - HEV здатні проїхати тільки на електротязі всього пару кілометрів. Тому, найбільш вигідно їх використовувати в місті. Ви можете повзти в тягнучках на електротязі, економлячи паливо. І заряджати акумулятор енергією гальмування. За містом електродвигун допомагає при розгоні, і це теж економить пальне. Але якщо ви їздите активно і динамічно, економія буде невеликою, оскільки ДВС все одно стане працювати в повну силу. На відміну від чистих ДВС, гібриди пропонують більш комфортну їзду. Серед додаткових переваг гібридних авто відзначають і те, що водієві не потрібно міняти свої звички. Гібриди заправляються на АЗС і немає потреби морочитися із зарядними пристроями та проводами. Але на відміну від чистих ДВС, гібриди, зазвичай дорожче і при покупці, і в обслуговуванні. І помітно важче.

Підключаються або гібрида PHEV, також як деякі електрокари здатні запропонувати відмінну динаміку розгону. Крім того, вони дають можливість їзди тільки на електриці в діапазоні, в середньому, від 20 до 80 км. PHEV може підзаряджатися так само, як і гібрид під час руху. А може - і від зовнішньої зарядки, будь то зарядна станція або домашня розетка. У комплекті до PHEV зазвичай йдуть адаптери для різних видів зарядки. Таким чином, за ніч вдома або за робочий день в офісі, ви маєте можливість так зарядити АКБ свого PHEV, що будете їздити на роботу і з роботи тільки на електриці і дуже недорого. Причому, їздити дуже комфортно і при цьому динамічно. А якщо акумулятор розрядиться, вам завжди допоможе рухатися далі бензиновий або дизельний ДВС.

Але треба враховувати, що PHEV дорожче звичайного авто з ДВС і HEV і за ціною, і в обслуговуванні. А якщо ваші звичайні маршрути - це тривалі поїздки, розряджений акумулятор може стати мертвим вантажем, який ви будете змушені возити і витрачати більше палива.

Електромобілі - EV дорожче при покупці, ніж авто з ДВС. Але власники електрокарів можуть отримати вигоду від наднизьких (в порівнянні з ДВС) експлуатаційних витрат. І від дуже комфортною і практично безшумної їзди. Але вам доведеться звикнути, що замість шланга, в "бензобак" вставляється дріт. Але розетки до нього на трасі зустрічаються не так часто, як АЗС. Що пробіг ваш від однієї "заправки" / зарядки - обмежений і вдвічі, а то і втричі менше, ніж у авто з ДВС. Тому, поїздки на далекі відстані можуть стати проблемою. А часу на повну зарядку EV піде в рази більше, ніж на повне заповнення бака. Вам також доведеться самостійно будувати зарядну станцію у себе вдома або купувати настінний бокс. Від звичайної побутової розетки сучасні електромобілі з ємними батареями будете заряджати дуууже довго. Так що електрокар - це сьогодні здебільшого міський вид транспорту.

Якщо об'єктивно оцінювати вітчизняну інфраструктуру зарядних станцій, оптимальними для нашої країни можна вважати гібрида. АЛЕ! Як відомо, більшість європейських країн мають намір повністю відмовитися від авто з ДВС до 2030 року. І подальша доля гібридів (в тому числі і заряджають) поки під питанням. Хоча, у PHEV - набагато більше шансів протягнути довше і не потрапити під заборону відразу. Проте, найперспективніші довгожителі - електромобілі. І переходити на них нам все одно доведеться.