Британська розвідка провела переговори з талібами

Високопоставлені представники британської розвідувальної служби МІ-6 провели переговори з представниками терористичного руху "Талібан", повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що таким чином влада Великої Британії хотіли домогтися гарантій того, що Афганістан не буде використаний для терористичних атак на Захід.

За даними ЗМІ, переговори з талібами проходили протягом двох тижнів: як правило, ними займалися британці, які перебували в посольстві Великобританії в Кабулі. Крім того, двосторонні контакти здійснювалися в столиці Катару Досі.

За словами джерела The Telegraph, британські спецслужби побоюються, що "Талібан" буде використовувати Афганістан в якості "бази" для укриття терористів, які планують напади на Захід.

"Це те, чого ми боїмося найбільше" , - заявило джерело.

При цьому в МІ-6 не відповіли на питання журналістів про те, чи дійсно такі переговори мали місце.

В кінці серпня повідомлялося, що на переговори з талібами також прибули представники американського ЦРУ - зокрема, глава відомства Вільям Бернс зустрівся з одним із лідерів і главою політичного офісу радикального руху.