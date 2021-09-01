У Чернівцях повернули російську мову в школу завдяки ОПЗЖ

Наприкінці минулого навчального року до народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Михайла Папієва звернулися батьки учнів Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 з проханням допомогти, щоб у програмі залишилося вивчення російської мови як другої іноземної.

Як повідомила пресслужба ОПЗЖ﻿, Михайло Папієв відреагував на батьківське звернення. Результатом стало рішення адміністрації школи №4 залишити у програмі на 2021-2022 навчальній рік вивчення російської мови.

Депутат сказав, що закон "Про повну загальну середню освіту" є антиконституційним, адже порушує низку статей Конституції України та дискримінує громадян за мовною ознакою.