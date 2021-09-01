Пора відправити косуху на відпочинок: актуальні шкіряні речі осені 2021
З настанням осені згадуємо асортимент цікавого і стильного верхнього одягу. Наприклад, шкіряного, повідомляє РБК-Украина.
Ось тільки сама шкіряна косуха - предмет злегка заношений останнім часом і можна дати йому відпочити. Якщо ви хочете модний образ з косухою - надихайтеся Хейлі Бібер і її оверсайз-курткою. Або вибирайте альтернативу.
Таку пораду дала у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.⠀
Яка шкіряний одяг в тренді восени 2021
- Шкіряний жакет. Поки ще працює як сильний елемент для побудування стилю, який можна надіти на будь-яку просту базу і отримати цікавий образ.
- Шкіряна сорочка. Так само, як жакет, але більш розслаблений напрямок.
- Шкіряні куртки в стилі мілітарі. Якщо вам подобається ця естетика.
- Шкіряний тренч або пальто.
Ідеально в дощову погоду. Виглядають дуже стильно і гостро в аутфітах.
- Утеплені варіанти:
Шкіряні стьобані жилети, пуховики і пальто.
Автор: Тетяна Турчанікова