Пора відправити косуху на відпочинок: актуальні шкіряні речі осені 2021

З настанням осені згадуємо асортимент цікавого і стильного верхнього одягу. Наприклад, шкіряного, повідомляє РБК-Украина.

Ось тільки сама шкіряна косуха - предмет злегка заношений останнім часом і можна дати йому відпочити. Якщо ви хочете модний образ з косухою - надихайтеся Хейлі Бібер і її оверсайз-курткою. Або вибирайте альтернативу.

Таку пораду дала у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.⠀

фото: instagram.com/hoskelsa

Яка шкіряний одяг в тренді восени 2021

Шкіряний жакет. Поки ще працює як сильний елемент для побудування стилю, який можна надіти на будь-яку просту базу і отримати цікавий образ.

Шкіряна сорочка. Так само, як жакет, але більш розслаблений напрямок.

Шкіряні куртки в стилі мілітарі. Якщо вам подобається ця естетика.

фото: instagram.com/sonya_gorchakova

Шкіряний тренч або пальто.

Ідеально в дощову погоду. Виглядають дуже стильно і гостро в аутфітах.

фото: instagram.com/sonya_gorchakova

Утеплені варіанти:

Шкіряні стьобані жилети, пуховики і пальто.

фото: instagram.com/sonya_gorchakova

Автор: Тетяна Турчанікова