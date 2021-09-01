Витік сирійської нафти поширюється: може досягти Кіпру

Розлив нафти, який виник з найбільшого нафтопереробного заводу Сирії, зростає і поширюється через Середземне море і може досягти Кіпру в середу, пишуть світові ЗМІ.

Сирійські чиновники заявили минулого тижня, що у сховищі, заповненому 15 тисячами тонн палива, утворилися тріщини, через які просочувалася нафта з 23 серпня на тепловій електростанції в сирійському прибережному місті Баніас. Вони сказали, що змогли взяти його під контроль.



Аналіз супутникових знімків Orbital EOS тепер показує, що розлив нафти був більшим, ніж вважалося спочатку і становить близько 800 квадратних кілометрів – площа приблизно такого ж розміру, як Нью-Йорк.

Компанія повідомила у вівторок ввечері, що нафтова пляма була приблизно за 7 кілометрів від кіпрського узбережжя.

Кіпрський департамент рибальства і морських досліджень заявив, що, ґрунтуючись на симуляції рухів розливу нафти та метеорологічних даних, пляма може досягти мису Апостолс Андреас "у найближчі 24 години". Департамент розмістив заяву близько 11:00 за місцевим часом у вівторок.

Він також заявив, що готовий допомогти в боротьбі з розливом.

Мис Апостол Андреас знаходиться на контрольованій Туреччиною півночі розділеного острова і знаходиться трохи більше ніж в 130 кілометрах на захід від сирійського міста Баніас.