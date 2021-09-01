МВФ не допоміг: експерти оцінили вплив траншу на курс гривні

Безповоротний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на 2,7 млрд доларів, який Україна отримала напередодні Дня Незалежності, ніяк не вплинув на валютний ринок. Гроші не будуть спрямовані на ринок, повідомляє РБК-Україна.

"Ці гроші будуть спрямовані в золотовалютні запаси країни, і ця інформація носить чисто психологічний характер для учасників ринку. Адже ці гроші не будуть спрямовані на міжбанк і вплив на курс поки не мають" , - вважає директор департаменту казначейства "Ідея Банк" Ярослав кабін.



І хоча безпосередньо ці надходження не впливають на курсоутворення, проте, як вважає аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Охтирко, наявність цих грошей означає, що країна без зайвого клопоту зможе пройти через пікові виплати за валютними боргами найближчим часом.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

Міжнародні резерви України завдяки грошам МВФ збільшилися минулого тижня до 31,5 млрд доларів - максимуму за 9 років.

Автор: Ростислав Шаправський