Китайські електромобілі стали тіснити конкурентів

Аналітична компанія JATO в своєму дослідженні прийшла до висновку, що китайські виробники електромобілів знаходяться в більш вигідному становищі, ніж європейські та американські. Останні не можуть конкурувати з «електричками» з Піднебесної по банально простої причини - ціна, повідомляє АвтоПортал.

Китайські електромобілі проти європейських

У JATO констатують, що преміальних європейських брендів на кшталт Audi або Porsche є своя клієнтура і вона завжди буде, проте в сегменті автомобілів мас-маркету у китайців є перевага - вартість їх електромобілів знизилася настільки, що уряд КНР навіть скоротив субсидії на покупку таких машин.

Те, що ситуація критична, на собі вже відчув, зокрема, VAG: кросовер Volkswagen ID.4, який недавно вийшов на ринок і майже відразу ж провалився. За неповні півроку виробник продав лише близько 5 000 ID.4, тоді як за весь 2020 й планувалося реалізувати близько 100 000-120 000 таких електромобілів.

Ціни на електромобілі

І якщо західні машини лише зростають в ціні, то китайські, навпаки, зменшуються. Так, середня ціна електромобіля в Європі з 2011 року підскочила майже на 10 000 євро до приблизно 42 600 євро - зростання на 28%. У Сполучених Штатах за останні десять років ціна піднялася на 38% - до 36 200 євро. А ось в Китаї ціни впали майже вдвічі за той же час - з 41 800 євро до 22 100 євро.

Строго кажучи, пов'язано це з тим, що китайці взяли на приціл дешеві автомобілі, тоді як європейські і американські виробники пішли по шляху створення розкішних і технологічних машин, які, втім, більш якісні. Проте, ціна, як то кажуть, вирішує: в Китаї електромобіль можна купити всього за 3700 євро, тоді в Європі ціни починаються від 15 740 євро. У США ціна найдешевшого електромобіля складає 24 800 євро.

В цілому в JATO відзначають, що європейські виробники побоюються такої тенденції. Китайські електромобілі можуть зайняти значну частку старосвітського ринку і, таким чином, атакувати місцевий автопром. Втім, вони вже почали це робити: не так давно в ЄС зайшли бренди MG і Aiways, а незабаром очікується поява марок Wey, Ora та Nio ін.