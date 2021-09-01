Зеленський презентував у США План трансформації України

У межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації Плану трансформації України.

Про це повідомили в Офісі Президента﻿.

Президент пояснив, що документ, який має назву A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як «безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу».

За словами Зеленського, план перетворення економіки України визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення «зеленої» трансформації та енергетичної безпеки країни.

Глава держави зауважив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проекти.

«Закладені в плані понад 80 проектів – це амбітні проекти на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій» , – сказав він.

Президент висловив сподівання, що американські партнери активно долучаться до реалізації цього амбітного плану.