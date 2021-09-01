Зустріч із Зеленським може допомогти Байдену відновити репутацію США

Президент США Джозеф Байден має скористатися зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб почати відновлення репутації Америки як союзника, який виконує свої обіцянки, пише в редакційній статті газета Financial Times, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У статті наголошується, що дві нещодавні події похитнули довіру Києва до Вашингтона.

"Однією з них була угода Байдена з німецьким канцлером Ангелою Меркель у липні, яка дозволила завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" дном Балтійського моря до Німеччини. Проект звільняє Москву від необхідності покладатися на український трубопровід у плані прибуткового експорту газу в Європу. Це ставить під загрозу мільярди доларів транзитних зборів до Києва і знімає ключове обмеження для подальших російських військових вторгнень в Україну. Друга - невдалий вихід Америки з Афганістану - ще однієї країни, яку Вашингтон підтримав у набагато ширшому масштабі, щоб провести ліберальні реформи і запобігти поверненню до панування антидемократичних сил" , - пишуть автори статті.

На їхню думку, "якщо Вашингтон продемонструє будь-які ознаки компромісу щодо територіальних амбіцій Путіна стосовно України, Пекін навряд чи серйозно поставиться до ідеї підтримки США Тайваню, який президент Сі Цзіньпін пообіцяв возз'єднати з Китаєм".