Бойовика "ЛНР" засуджено на 8 років – СБУ

Набрав законної сили вирок Харківського районного суду щодо громадянина України, затриманого за участь в незаконних збройних формуваннях.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Служби безпеки України.

"Задокументовано, що зловмисник за власною ініціативою у травні 2014 року розпочав співробітництво з російськими окупантами: вступив до складу незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса" , – заявили в СБУ.

Суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, засуджений з вогнепальною зброєю охороняв позиції так званої "ЛНР", вів активні розвідувальні дії по збору даних про позиції підрозділів ЗСУ та інших українських військових формуваннях, залучених у проведенні АТО/ООС.

"Отримавши бойове поранення, він переїхав на лікування до Росії, розраховуючи отримати російське громадянство "за заслуги". Але замість паспорта РФ отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну" , – додали в СБУ.