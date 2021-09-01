Лікар розповів, що не можна їсти перед вакцинацією

Перед вакцинацією від коронавірусу слід утриматися від вживання в їжу деяких продуктів. Особливо не варто налягати на солодке, повідомляє РБК-Україна.

Рекомендації щодо того, як знизити ймовірність прояв побічних ефектів від щеплення за допомогою їжі, озвучив терапевт і гастроентеролог Микита Харлов.

Що краще не їсти перед вакцинацією?

Медик радить перед походом в пункт вакцинації не переїдати в цілому (адже це удар по імунній системі). Також фахівець просить не вживати їжу, яка здатна викликати алергію.

"Ніякої нової їжі не пробувати, їсти тільки те, до чого ви вже давно звикли, аж навіть до конкретної марки ковбаси або молока. Без експериментів, без чогось екзотичного" , - зазначив гастроентеролог.

Перед вакцинацією від COVID-19 в раціоні також важливо обмежити кількість страв, які містять велику кількість вуглеводів.

"Солодке - це табу перед щепленням, тому що буде цукор в крові вищий, а якщо цукор вищий, то людина важче перенесе щеплення" , - сказав він.

Це, до слова, стосується всіх вуглеводів, навіть не солодких. Адже картопля, каші, хліб теж підвищать рівень цукру в крові.

Споживання фруктів (бананів, винограду) слід теж трохи знизити. Це ж стосується і дині - вона досить-таки алергенна.

А ось лимон, лайм, грейпфрут та інші цитрусові можна сміливо залишати в раціоні.

Всіх цих правил лікар радить дотримуватися хоча б протягом двох тижнів після вакцинації, поки у людини формується первинна імунна відповідь.

Автор: Дмитро Войналович