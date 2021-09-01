Кількість погодних катаклізмів у світі зросла в п'ять разів

Погодні катаклізми в чотири-п'ять разів стали більше накривати Землю. Також негода в сім разів стала більше завдавати шкоди. Дослідження велося з 1970-х років, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться звіті метеорологічного агентства Організації Об'єднаних націй. Водночас на тлі зростання катастроф, кількість жертв зменшилася. У 1970-х і 1980-х роках катаклізми вбивали в середньому близько 170 осіб у всьому світі. У 2010-х роках ця кількість впала приблизно до 40 в день. У звіті було розглянуто понад 11 тисяч погодних катаклізмів за останні півстоліття.

У документі зазначено, що у 1970-х роках у світі відбувалося в середньому близько 711 погодних катастроф на рік, але з 2000 по 2009 рік їх кількість збільшилася до 3536 в рік або майже 10 в день. У звіті зазначено, що у 2010 році середня кількість стихійних лих у рік знизилася до 3165.

Повінь

Вчені розповіли, що більшість смертей і пошкоджень протягом 50 років погодних катаклізмів було викликано штормами, повенями та посухою.

Більше 90% з більш ніж 2 мільйонів смертей припадає на ті країни, що розвиваються, в той час як майже 60% економічних збитків нанесено багатшим країнам. У 1970-х роках погодні катаклізми завдавали шкоди на близько 175 млн доларів, а у 2010-х роках сума зросла до 1,38 млрд.

В ООН відзначили, що точні погодні прогнози дали можливість попереджати катаклізми і скорочувати кількість жертв.

Лісова пожежа

"Хороша новина в тому, що ми вчимося жити з ризиком і захищати себе. З іншого боку, ми все ще приймаємо дурні рішення про те, де розмістити нашу інфраструктуру. ... Але це нормально. Ми не втрачаємо життя, ми просто втрачаємо речі" , – сказала директорка Дослідницького інституту небезпек і вразливостей Університету Південної Кароліни (США) Сьюзан Каттер.

Каттер зазначила, що ураган Іда, який накрив узбережжя США, завдасть великої шкоди, але призведе до менших людських жертв, ніж урагани минулих років.

"Кількість екстремальних погодних, кліматичних і водних явищ збільшується і стане більш частим і серйозним явищем у багатьох частинах світу в результаті зміни клімату" , – додала Генеральна секретарка ВМО Петтері Таалас.

У п'ятірку найдорожчих погодних катаклізмів з 1970 року увійшли урагани в США, серед них ураган Катріна у 2005 році. П'ять найбільш смертоносних погодних катаклізмів трапилися в Африці і Азії, серед яких були посуха і голод в Ефіопії в середині 1980-х років і циклон Бхола в Бангладеш у 1970 році.