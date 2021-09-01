Україна оголосила заявку на матч з Казахстаном

Ключовий гравець опорної зони Тарас Степаненко із "Шахтаря" й основний лівий півзахисник Олександр Зубков із "Ференцвароша" не допоможуть збірній України у виїзному матчі четвертого туру відбору на ЧС-2022 проти Казахстану. Поєдинок відбудеться в середу, 1 вересня, в Нур-Султані, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), до заявки потрапили 23 футболіста.

Повністю список гравців має такий вигляд:

Воротарі: 1. Денис Бойко, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 6. Тарас Качараба, 11. Віктор Корнієнко, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Віталій Буяльський, 21. Олександр Караваєв.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 20. Данило Сікан.

Нагадаємо, що після трьох турів в активі збірної України 3 очки. В останньому матчі відбору тоді ще підопічні Андрія Шевченка сенсаційно не зуміли обіграти Казахстан на своєму полі.