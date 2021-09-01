У метро Києва нагадали правила проїзду школярів

У Київському метрополітені нагадали правила проходу для столичних школярів, а також дали інструкцію з оформлення е-квитків.

Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену﻿.

Міською цільовою програмою «Турбота» 2019-2021 передбачено прохід за учнівським квитком старого зразка для безоплатного проїзду в міському пасажирському транспорті, нагадали в метрополітені.

Також батьки учнів усіх шкіл Києва можуть замовити електронний учнівський квиток онлайн.

Для замовлення е-квитків батькам чи опікунам потрібно зареєструватись на порталі scard.kyivcity.gov.ua﻿.

Далі дані в системі підтверджує працівник школи, де навчається дитина. Валідована заявка передається на виробництво.

За всіма етапами можна слідкувати у своєму кабінеті. Учні зможуть отримати готові е-квитки у своїх школах.

Поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці без зайвих довідок, заяв та відвідин адмінустанов.

Наразі система працює у тестовому режимі.