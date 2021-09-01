Біткоїн упав у ціні, а Ethereum – виріс

Курс біткоїну в середу, 1 вересня, знову знизився в ціні. За останню добу він став дешевше на 1,36%, повідомляє Сегодня.

До 11:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 47 202 доларів.

Ціна інших криптовалют

Ethereum – 3520 доларів (+5.16%);

Litecoin – 172,5 доларів (-0.26%);

NEO – 52,51 доларів (-1.22%).

Що відбувається на ринку

Біткоїн зачепився за 47 тис. доларів і торгується в перший день осені близько зайнятих недавно рівнів.

"Хоча поки токен не демонструє ознак початку нового штурму 50 тис. дол., сам факт знаходження на підвищених цінових рівнях стабілізує настрою учасників крипторинка. Тим більше, індекс домінування біткоїну продовжує знижуватися, досягаючи в зараз вже 42%, що вказує на широкий інтерес покупців до альткоїнів", – зазначає керівник EXANTE Україна Володимир Позній.

Позитивний настрій демонструють альткоїни з топ-10, і головним з них залишається Ethereum, який додає за останню добу майже 9% і долає 3 500 доларів на хвилі попиту на блокчейн проекту.

"В даному випадку позитивний імпульс могли створити NFT CryptoPunks, які уклали угоду з голлівудською командою агентів United Talent Agency (UTA). Вони будуть продавати права на використання CryptoPunks на ТБ, в кіно і в іграх. Це один з перших проектів NFT, створених на блокчейні Ethereum і до недавнього часу це була більш нішева тема, однак зараз ситуація стрімко йде в мейнстрім з ростом популярності NFT сектору", – додає Володимир Позній.

За його словами, весь попит на NFT у ту ж мить же транслюється в попит на блокчейн Ethereum.

"Отже, у міру просування сектору можна очікувати нових максимумів по ETH. Крім того, найсильнішим за силою імпульсом стане реалізація нових етапів переходу на ETH 2.0", – зазначає керівник EXANTE Україна.

Чи потрібно українцям декларувати криптовалюту

Як розповіли в Держподатковій службі, на сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні.