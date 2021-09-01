У МОЗ дали поради, як організувати безпечний процес навчання

У Міністерстві охорони здоров'я дали поради працівникам закладів освіти, як організувати безпечний процес навчання, зокрема у дитячих садках та інших навчальних закладах.

Про це йдеться у повідомленні﻿ МОЗ.

Дошкільні навчальні заклади

Рекомендується:

Дотримання гігієни рук. Використання антисептиків – лише у випадку, коли немає доступу до проточної води з милом;

Вимірювання температури дітям безконтактним термометром при вході у заклад;

Ранкове приймання дитини та передачу її після закінчення дня вихователем на території закладу, проте за межами його будівлі;

Надання пріоритету фізичним активностям та іграм просто неба.

Заборонено:

Використовувати м’які іграшки;

Перебувати в приміщеннях у вуличному взутті (без змінного);

Організовувати батьківські збори (окрім тих, що проводяться дистанційно),

Запрошувати до закладу творчо-розважальні колективи та інших осіб, які не є його співробітниками.

Заклади позашкільної, загальної, середньої, професійної, вищої освіти тощо

Рекомендується:

Роз'яснювальна робота серед персоналу і учнів щодо заходів профілактики коронавірусної хвороби та реагування у разі виявлення її симптомів;

Інформування щодо вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань;

Допуск персоналу до роботи – за умови використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);

Важливо! Учні 1 – 4 класів можуть входити до закладу освіти та перебувати у ньому без використання засобів індивідуального захисту. Учні старші 12 років обов’язково мають носити засоби захисту, пересуваючись приміщеннями навчального закладу, водночас можуть не використовувати їх під час проведення занять.

Використання засобів захисту під час спілкування між працівниками;

Вхід та перебування в закладі батьків – за умови використання масок, проведення термометрії та попереднього узгодження дій з керівником закладу;проведення занять з окремих предметів просто неба (за можливості).

Заборонено:

Входити до приміщень без використання засобів захисту;

Недотримання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України на період карантину та необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів;

Допущення до роботи персоналу, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.