У МОЗ дали поради, як організувати безпечний процес навчання

У МОЗ дали поради, як організувати безпечний процес навчання

У Міністерстві охорони здоров'я дали поради працівникам закладів освіти, як організувати безпечний процес навчання, зокрема у дитячих садках та інших навчальних закладах.

Про це йдеться у повідомленні﻿ МОЗ.

Дошкільні навчальні заклади

Рекомендується:

  • Дотримання гігієни рук. Використання антисептиків – лише у випадку, коли немає доступу до проточної води з милом;
  • Вимірювання температури дітям безконтактним термометром при вході у заклад;
  • Ранкове приймання дитини та передачу її після закінчення дня вихователем на території закладу, проте за межами його будівлі;
  • Надання пріоритету фізичним активностям та іграм просто неба.

Заборонено:

  • Використовувати м’які іграшки;
  • Перебувати в приміщеннях у вуличному взутті (без змінного);
  • Організовувати батьківські збори (окрім тих, що проводяться дистанційно),
  • Запрошувати до закладу творчо-розважальні колективи та інших осіб, які не є його співробітниками.

Заклади позашкільної, загальної, середньої, професійної, вищої освіти тощо

Рекомендується:

  • Роз'яснювальна робота серед персоналу і учнів щодо заходів профілактики коронавірусної хвороби та реагування у разі виявлення її симптомів;
  • Інформування щодо вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань;
  • Допуск персоналу до роботи – за умови використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);

Важливо! Учні 1 – 4 класів можуть входити до закладу освіти та перебувати у ньому без використання засобів індивідуального захисту. Учні старші 12 років обов’язково мають носити засоби захисту, пересуваючись приміщеннями навчального закладу, водночас можуть не використовувати їх під час проведення занять.

  • Використання засобів захисту під час спілкування між працівниками;
  • Вхід та перебування в закладі батьків – за умови використання масок, проведення термометрії та попереднього узгодження дій з керівником закладу;проведення занять з окремих предметів просто неба (за можливості).

Заборонено:

  • Входити до приміщень без використання засобів захисту;
  • Недотримання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України на період карантину та необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів;
  • Допущення до роботи персоналу, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
"Дотримання цих простих правил допоможе вам зберегти здоров’я: своє та дітей, яких ви навчаєте. Не забудьте також вакцинуватися — щеплення убезпечить вас від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби у разі інфікування", – наголошують в МОЗ.
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