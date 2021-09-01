У МОЗ дали поради, як організувати безпечний процес навчання
У Міністерстві охорони здоров'я дали поради працівникам закладів освіти, як організувати безпечний процес навчання, зокрема у дитячих садках та інших навчальних закладах.
Про це йдеться у повідомленні МОЗ.
Дошкільні навчальні заклади
Рекомендується:
- Дотримання гігієни рук. Використання антисептиків – лише у випадку, коли немає доступу до проточної води з милом;
- Вимірювання температури дітям безконтактним термометром при вході у заклад;
- Ранкове приймання дитини та передачу її після закінчення дня вихователем на території закладу, проте за межами його будівлі;
- Надання пріоритету фізичним активностям та іграм просто неба.
Заборонено:
- Використовувати м’які іграшки;
- Перебувати в приміщеннях у вуличному взутті (без змінного);
- Організовувати батьківські збори (окрім тих, що проводяться дистанційно),
- Запрошувати до закладу творчо-розважальні колективи та інших осіб, які не є його співробітниками.
Заклади позашкільної, загальної, середньої, професійної, вищої освіти тощо
Рекомендується:
- Роз'яснювальна робота серед персоналу і учнів щодо заходів профілактики коронавірусної хвороби та реагування у разі виявлення її симптомів;
- Інформування щодо вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань;
- Допуск персоналу до роботи – за умови використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);
Важливо! Учні 1 – 4 класів можуть входити до закладу освіти та перебувати у ньому без використання засобів індивідуального захисту. Учні старші 12 років обов’язково мають носити засоби захисту, пересуваючись приміщеннями навчального закладу, водночас можуть не використовувати їх під час проведення занять.
- Використання засобів захисту під час спілкування між працівниками;
- Вхід та перебування в закладі батьків – за умови використання масок, проведення термометрії та попереднього узгодження дій з керівником закладу;проведення занять з окремих предметів просто неба (за можливості).
Заборонено:
- Входити до приміщень без використання засобів захисту;
- Недотримання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України на період карантину та необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів;
- Допущення до роботи персоналу, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
"Дотримання цих простих правил допоможе вам зберегти здоров’я: своє та дітей, яких ви навчаєте. Не забудьте також вакцинуватися — щеплення убезпечить вас від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби у разі інфікування", – наголошують в МОЗ.