Таліби приступили до формування уряду
Афганський рух "Талібан" формує свій уряд, відомі перші призначення, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Згідно з цими джерелами, мулла Абдул Гані Барадар був призначений міністром закордонних справ, мулла Якуб, син засновника талібів, був призначений міністром оборони, а Халіфа Хаккані, син Джалалуддіна Хаккані, засновника терористичної мережі "Хаккані", був призначений міністром внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.
Офіційні представники талібів поки не коментували це повідомлення, пообіцявши, що склад уряду талібів буде оголошений найближчим часом.
Перед цим прессекретар руху Забіулла Муджахід повідомив в Twitter, що в Кандагарі під головуванням лідера руху Хайбатулли Ахундзаде протягом трьох днів засідав керівна рада "Талібану", "обговорювалися політичні, соціальні та економічні питання", в тому числі й те, що стосуються майбутнього уряду.
"Було прийнято ряд рішень, що стосуються захисту майна і об'єктів жителів, доброго поводження з людьми і надання їм зручностей, а також формування нового ісламського уряду в країні. З цих питань були проведені необхідні консультації", - уточнив прес-секретар руху.