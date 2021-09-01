Таліби приступили до формування уряду

Афганський рух "Талібан" формує свій уряд, відомі перші призначення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Згідно з цими джерелами, мулла Абдул Гані Барадар був призначений міністром закордонних справ, мулла Якуб, син засновника талібів, був призначений міністром оборони, а Халіфа Хаккані, син Джалалуддіна Хаккані, засновника терористичної мережі "Хаккані", був призначений міністром внутрішніх справ" , - йдеться в повідомленні.

Офіційні представники талібів поки не коментували це повідомлення, пообіцявши, що склад уряду талібів буде оголошений найближчим часом.

Перед цим прессекретар руху Забіулла Муджахід повідомив в Twitter, що в Кандагарі під головуванням лідера руху Хайбатулли Ахундзаде протягом трьох днів засідав керівна рада "Талібану", "обговорювалися політичні, соціальні та економічні питання", в тому числі й те, що стосуються майбутнього уряду.