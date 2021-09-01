МЗС працює над візитом Байдена в Україну

Президент США Джо Байден здійснить візит в Україну до закінчення своєї каденції, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Кореспондент.

Про це він розповів у ході візиту українського президента Володимира Зеленського до США.

"Безумовно, ми працюємо і над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден приїде в Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас" , - сказав Кулеба.

Він оцінив візит Зеленського до США як "дуже успішний".

Кулеба заявив, що у Байдена немає жодної персональної образи на Зеленського, а також Україну, через заяви, які звучали раніше, про нібито втручання України в президентські вибори у США.