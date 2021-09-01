МЗС працює над візитом Байдена в Україну
Президент США Джо Байден здійснить візит в Україну до закінчення своєї каденції, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Кореспондент.
Про це він розповів у ході візиту українського президента Володимира Зеленського до США.
"Безумовно, ми працюємо і над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден приїде в Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас", - сказав Кулеба.
Він оцінив візит Зеленського до США як "дуже успішний".
Кулеба заявив, що у Байдена немає жодної персональної образи на Зеленського, а також Україну, через заяви, які звучали раніше, про нібито втручання України в президентські вибори у США.
"Україна дуже гідно поводилася під час внутрішньополітичної кризи в США. Найкращим свідченням цього є той факт, що Україна має повну підтримку Республіканської і Демократичної партій", - сказав міністр.