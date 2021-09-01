На дорогах помітили прототип нового Lexus LX

Розкішний побратим моделі Land Cruiser 300 не поспішає розкривати свої секрети, повідомляє Motor 1.

У серпні ми вже бачили пару розмитих фотографій прототипу Lexus LX нового покоління, а тепер наші шпигуни поділилися свіжим сетом більш якісних знімків. Що цікаво, на них зображений той же самий екземпляр, що і минулого разу.

Тестовий позашляховик щільно замаскований, але дещо розгледіти все ж можна: крізь камуфляж проглядаються контури решітки радіатора і бамперів, фари в стилі нового Toyota Land Cruiser. З «Крузаком» у «Лексуса» традиційно буде багато спільного, але неофіційні подробиці поки суперечливі.

Наприклад, відомо, що виробник зареєстрував торгову марку LX 600, і, за даними наших джерел, на фото представлена як раз ця модифікація. По всій видимості, це заміна актуальною LX 570. За логікою нинішньої номенклатури, таку машину повинні були б забезпечити збільшеним до шести літрів V8, але це малоймовірно. За одними чутками, позашляховик збереже атмосферне агрегат 5.7, за іншими - змінить його на 3,5-літрову «турбошестерку» від все того ж Land Cruiser 300. На останньому даний двигун розвиває 415 к.с. і 650 Нм.

Також ходять розмови про гібридний Lexus LX 750h. Його силова установка нібито буде заснована на тому ж V6, але в зв'язці з електромотором сукупна віддача зросте приблизно до 487 к.с. і 871 Нм.

Судячи з кількості маскування на тестовій машині, прем'єра нового Lexus LX відбудеться не в самий найближчий час. Днями в японських ЗМІ з'явилася інформація, що її і зовсім можуть перенести через брак деталей, найімовірніше - електронних компонентів. При цьому раніше передбачалося, що позашляховик дебютує до кінця поточного року і надійде в продаж на початку наступного.