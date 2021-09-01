В Україні рекорд з купівлі нових авто: топ-10 марок

В Україні з початку року було куплено 66,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року. А в останній місяць літа українці придбали і поставили на облік 8500 нових машин (+22% до серпня 2020-го). Серпневий показник є рекордним за останні вісім років, повідомляє Укравтопром.

Бестселером на українському первинному ринку став кросовер Kia Sportage - його купили 603 людини в серпні.

Серед марок лідером стали машини Renault - 1274 од. за місяць. Однак у порівнянні з серпнем 2020 року їх продажі зменшилися на 4,5%.

Друге місце за популярністю займають японські Toyota з показником 1260 од. Їхні продажі виросли за рік майже на 10%.

Трійку лідерів замикає Kia - 840 од. (+19,2% в порівнянні з серпнем минулого року).

У топ-10 минулого місяця також увійшли такі автомобілі:

Nissan - 446 авто (+59% за рік);

Skoda - 438 авто (+49%);

Mitsubishi - 373 од. (+63%);

Volkswagen - 370 од. (-34%);

Chery - 367 од. (+151%);

Hyundai - 347 од. (+2%);

Suzuki - 297 шт. (-4%).

Таким чином, серед найбільш продаваних марок автомобілів минулого місяця свої показники погіршили тільки Volkswagen і Suzuki, якщо порівнювати з результатами продажів в серпні 2020 року.