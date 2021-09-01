Путін: населення Росії могло б досягати 500 млн осіб
Населення Росії могло б зараз досягати 500 млн осіб, якби не два розпади країни в XX столітті. Про це сказав президент РФ Володимир Путін, повідомляє Кореспондент.
Зазначено, що сьогодні російський лідер провів зустріч зі школярами у Всеросійському дитячому центрі Океан з нагоди Дня знань під час своєї поїздки на Далекий Схід.
Путін звернув увагу дітей на те, що протягом минулого століття двічі
"розсипалася російська державність": після революції 1917 року і при розвалі Радянського Союзу.
"Треба ж уважно проаналізувати, що було тригером, що було спусковим гачком до цих драматичних подій. Якби вони не відбулися, у нас була б інша країна. Деякі фахівці вважають, що у нас населення було б зараз під 500 млн осіб", - підкреслив він.