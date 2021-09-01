Путін: населення Росії могло б досягати 500 млн осіб

Населення Росії могло б зараз досягати 500 млн осіб, якби не два розпади країни в XX столітті. Про це сказав президент РФ Володимир Путін, повідомляє Кореспондент.

Зазначено, що сьогодні російський лідер провів зустріч зі школярами у Всеросійському дитячому центрі Океан з нагоди Дня знань під час своєї поїздки на Далекий Схід.

Путін звернув увагу дітей на те, що протягом минулого століття двічі "розсипалася російська державність": після революції 1917 року і при розвалі Радянського Союзу.