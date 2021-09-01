Посадовців Укрзалізниці викрили на спробі заволодіння бюджетними мільйонами

Посадовців Укрзалізниці викрили на спробі заволодіння бюджетними мільйонами

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції викрили злочинну "схему" розтрати бюджетних коштів службовими особами "Укрзалізниці" та службового підроблення.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 2019 році посадовець виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" за попередньою змовою з інженером виробничого підрозділу та директором приватного підприємства склали завідомо неправдиві офіційні документи, аби заволодіти трьома мільйонами гривень бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники підробили офіційну документацію та намагалися провести ремонті роботи за необґрунтовано завищеними цінами, додали у відомстві.

Зазначається, що на гроші накладено арешт.

Двом службовим особам Конотопської дистанції колії регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" і директору приватної комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Закінчений замах на привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) ККУ.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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