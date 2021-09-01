Посадовців Укрзалізниці викрили на спробі заволодіння бюджетними мільйонами

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції викрили злочинну "схему" розтрати бюджетних коштів службовими особами "Укрзалізниці" та службового підроблення.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 2019 році посадовець виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" за попередньою змовою з інженером виробничого підрозділу та директором приватного підприємства склали завідомо неправдиві офіційні документи, аби заволодіти трьома мільйонами гривень бюджетних коштів" , - йдеться у повідомленні.

Зловмисники підробили офіційну документацію та намагалися провести ремонті роботи за необґрунтовано завищеними цінами, додали у відомстві.

Зазначається, що на гроші накладено арешт.

Двом службовим особам Конотопської дистанції колії регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" і директору приватної комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Закінчений замах на привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) ККУ.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.