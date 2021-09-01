Боєць MMA нокаутував суперника на дуелі поглядів

Традиційна процедура зважування перед протистоянням під егідою білоруського промоушена кулачних боїв Zames Fight Club закінчилася скандалом. Під час дуелі поглядів один з учасників майбутнього поєдинку несподівано нокаутував свого суперника, повідомляє Обозреватель.

На сторінці Barrele la pierna в Twitter з'явився ролик, на якому видно, як боєць завдає опонентові нищівного удару коліном в голову, після чого той відключається та падає на підлогу. Працівники служби безпеки відразу ж спробували допомогти потерпілому, але той не відразу зрозумів, що відбувається, і вдарив одного з них.

Момент з ударом коліном в голову. Джерело: Кадр з відео

Як повідомляє видання Valetudo.ru, один із користувачів прокоментував це відео в мережі, розповівши, що нокаутер не поніс жодного покарання за свої дії. Бійцеві з прізвиськом Самурай просто знайшли нового суперника, і він все одно переміг.

Цей нокаут викликав обурення серед користувачів Twitter. Вони написали, що спортсмен, який порушив правила, має отримати довічну дискваліфікацію, оскільки вчинив незаконно.

Користувачі вважають, що боєць має бути довічно дискваліфікований. Джерело: Twitter Barrele la pierna