Боєць MMA нокаутував суперника на дуелі поглядів
Традиційна процедура зважування перед протистоянням під егідою білоруського промоушена кулачних боїв Zames Fight Club закінчилася скандалом. Під час дуелі поглядів один з учасників майбутнього поєдинку несподівано нокаутував свого суперника, повідомляє Обозреватель.
На сторінці Barrele la pierna в Twitter з'явився ролик, на якому видно, як боєць завдає опонентові нищівного удару коліном в голову, після чого той відключається та падає на підлогу. Працівники служби безпеки відразу ж спробували допомогти потерпілому, але той не відразу зрозумів, що відбувається, і вдарив одного з них.
Як повідомляє видання Valetudo.ru, один із користувачів прокоментував це відео в мережі, розповівши, що нокаутер не поніс жодного покарання за свої дії. Бійцеві з прізвиськом Самурай просто знайшли нового суперника, і він все одно переміг.
Цей нокаут викликав обурення серед користувачів Twitter. Вони написали, що спортсмен, який порушив правила, має отримати довічну дискваліфікацію, оскільки вчинив незаконно.