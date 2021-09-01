З конвеєра Skoda зійшов 100-тисячний електромобіль

Чеська компанія Skoda відсвяткувала випуск 100-тисячного автомобіля екологічного сімейства iV. Ним став перший електричний кросовер марки – Eniaq iV, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Компанія вперше представила новинки сімейства iV у вересні 2019 року. Це були флагман модельного ряду Superb iV із гібридною силовою установкою PHEV та повністю електричний міський хетчбек Citigo e iV.

Представники "зеленого" сімейства Skoda – Citigoᵉ iV та Superb iV. Джерело: Skoda

Сьогодні у сімейство входять як гібридні моделі, так і електричні, і всі вони несуть фірмовий логотип iV. Після припинення виробництва електричного Citigo e iV лінійка екомоделей представлена гібридними (PHEV) Superb iV та Octavia iV, а також кросовером Enyaq iV, на електротязі, але до 2030 року компанія планує запропонувати покупцям три абсолютно нових електромобілі, одним з яких стане купеподібна версія Enyaq iV.

Нагадаємо, що модель Enyaq iV дебютувала у вересні 2020 року. Це автомобіль побудований на електричній платформі MEB, розробленій фахівцями концерну Volkswagen Group. Покупці можуть вибирати між задньо- або повнопривідними версіями, п'ятьма варіантами потужності, а також трьома видами батарей. У найбільш енергоозброєному варіанті кросовер здатний подолати без зупинки дистанцію до 520 км по циклу WLTP.

Електричний кросовер Eniaq iV дебютував у вересні 2020 року. Джерело: Skoda

Нині на заводі у Млада Болеславі вже випускаються високовольтні батареї для PHEV-гібридів Superb iV та Octavia iV, а на початку майбутнього року буде організовано виробництво батарей для моделі Enyaq iV.

Відповідно до представленої стратегії розвитку Next Level 2030 компанія Skoda має намір до 2030 року увійти в топ 5 із продажу в Європі. Крім того, передбачається, що до кінця десятиліття на електричні моделі бренда буде припадати від 50 до 70% всіх продажів, що дозволить вдвічі скоротити викиди CO₂.