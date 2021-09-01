СБУ виявила схрон зброї поблизу лінії розмежування
Служба безпеки України викрила схрон із військовими засобами ураження у Донецькій області. Співробітники відомства вилучили майже 3 тисячі набоїв різного калібру.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За інформацією слідства, облаштував його один із учасників незаконного збройного формування «ДНР» «Пятнашка». Бойовик сховав зброю у власній оселі у селі Мар'їнка Покровського району, поблизу лінії розмежування.
Власник схованки воював на стороні терористів під час захоплення свого села окупантами. Наразі він переховується на окупованій території Донеччини.
У ході обшуку схрону, розміщеного на території покинутої житлової будівлі, вилучено:
- майже 3 тисячі набоїв різного калібру;
- 5 гранат РГД 5;
- 9 гранат Ф1;
- 2 гранати РГН;
- запал УДЗ до гранати РГН;
- 8 гранатометних пострілів ВОГ-17;
- 2 гранатометних постріли ВОГ-25;
- 2 постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7;
- 3 хвостовики до пострілів РПГ 7;
- 3 снаряди калібру 23×152 мм;
- 2 детонатори для артилерійського боєприпасу.
Вилучені засоби ураження передано на експертизу.