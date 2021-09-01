СБУ виявила схрон зброї поблизу лінії розмежування

Служба безпеки України викрила схрон із військовими засобами ураження у Донецькій області. Співробітники відомства вилучили майже 3 тисячі набоїв різного калібру.

Про це повідомила пресслужба СБУ﻿.

За інформацією слідства, облаштував його один із учасників незаконного збройного формування «ДНР» «Пятнашка». Бойовик сховав зброю у власній оселі у селі Мар'їнка Покровського району, поблизу лінії розмежування.

Власник схованки воював на стороні терористів під час захоплення свого села окупантами. Наразі він переховується на окупованій території Донеччини.

У ході обшуку схрону, розміщеного на території покинутої житлової будівлі, вилучено:

майже 3 тисячі набоїв різного калібру;

5 гранат РГД 5;

9 гранат Ф1;

2 гранати РГН;

запал УДЗ до гранати РГН;

8 гранатометних пострілів ВОГ-17;

2 гранатометних постріли ВОГ-25;

2 постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7;

3 хвостовики до пострілів РПГ 7;

3 снаряди калібру 23×152 мм;

2 детонатори для артилерійського боєприпасу.

Вилучені засоби ураження передано на експертизу.