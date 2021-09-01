У Росії розкритикували слова Зеленського про "найбрудніший газ"

В Україні політики вправляються в словесній еквілібристиці й "не від великого розуму" роблять різні заяви. Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час виступу перед студентами й викладачами МДІМО, повідомляє Кореспондент.

"Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь - це їх первісна назва. Те кажуть, що хрещення Русі - це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ - найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно", - сказав російський міністр.

За словами Лаврова, Київ керується бажанням штучно зберігати й нарощувати русофобську риторику і діяльність, "щоб утримувати Захід на позиціях підтримки української влади".

"Ця влада намагається грати на очевидне прагнення Заходу всіляко використовувати різні методи, різні дії, для того, щоб намагатися виводити Російську Федерацію з рівноваги, дестабілізувати, відвернути увагу від вирішення найголовніших проблем, які перед нами стоять, ну і, напевно, зробити нашу зовнішню політику менш активною. На цьому спекулює український режим, це очевидно для всіх", - додав російський міністр.

Лавров вважає, що ставка Заходу на українську владу "явно програла" .