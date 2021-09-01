День знань 2021: зіркові батьки ведуть дітей до школи – яскраві фото

Літо промайнуло так швидко, що зіркові батьки не встигли отямитися, як повели дітей до школи. Для одних 1 вересня 2021 року – дебютний День знань, для інших – лише початок нового навчального року. Які знаменитості з'явились на шкільних лінійках з нащадками, дізнавайтеся далі у матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Літні канікули добігли кінця й діти знову повернулися за шкільні парти. Мультиартист Монатік, співачка Оля Цибульська, дизайнер Андре Тан, ексучасниця "НеАнгелів" Слава Камінська, гуморист Юрій Ткач з радістю повели нащадків у перший клас, а от акторка Ксенія Мішина не надто радіє черговому Дню знань.

Монатік

Сини співака – Платон і Данило – разом пішли у перший клас. На диво, замість шкільної форми вони одягли костюми супергероїв, які дружина Монатіка показала в особистому інстаграм-профілі.

"Вітаю всіх з початком нового навчального року! Всім терпіння, взаємоповаги та нових знань. Наші з Монатіком супергерої готові до пригод," , – поділилась Ірина Демічева.

фото: instagram

Маша Єфросиніна

Син телеведучої, якому днями виповнилося 7 років, також пішов у перший клас. На шкільну лінійку Олександра вели батько та зіркова мама, яка не змогла стримати сліз.

"Наш з Тимуром другий перший клас! Відчуття гостріші й усвідомленіші! Сльози переходять в істеричний сміх і назад! Нерви на межі," , – розповіла Маша Єфросиніна в інстаграмі.

За словами зірки, вона була абсолютно неготова до 1 вересня сина. Лише вранці Єфросиніна усвідомила, що не відпарила піджак, не підшила штани й забула про змінне взуття. На цьому стрес не закінчився, адже Олександр не вліз у три пари нових туфель, які жодного разу не одягав.

фото: instagram

фото: instagram

Оля Цибульська

Зворушливі фото з Дня знань 2021 Оля Цибульська опублікувала в інстаграм-профілі.

фото: instagram

фото: instagram

Андре Тан

Попри розлучення модельєр повів доньку в школу з ексдружиною Аліною Харченко. Цьогоріч 6-річна Софія пішла в перший клас і, за словами Андре Тана, мріяла про старт навчального року.

"Сьогодні моя зовсім доросла дівчинка з рюкзаком на плечах вирушила в перший клас. Як так швидко пролетів час? Коли вона встигла так вирости? Зовсім самостійна" , – написав дизайнер в інстаграм-профілі.

фото: instagram

Слава Камінська

Ексучасниця гурту "НеАнгели" разом з ексчоловіком Едгаром Камінським відправила сина у перший клас. На шкільну лінійку Леонарда прийшли навіть бабусі.

"Гордо в повному складі провели Лео в перший клас. Татусеві гени, звичайно, тримають мене в повному спокої за успішність нашого не по роках мудрого сина. Тому, загалом, мама щаслива" , – розповіла Слава Камінська в інстаграм-профілі.

Фото из инстаграма певицы

Фото из инстаграма певицы

Юлія Саніна

5-річний син фронтвумен гурту The Hardkiss поки не першокласник. Однак 1 вересня Даня розпочав навчання у підготовчому класі в міжнародній приватній школі. Відтак, зіркові батьки повели хлопчика на святкову лінійку.

Фото из инстаграма

Потап

"З 1 вересня", – лаконічно привітав репер в інстаграмі. Попри те, що Андрій пішов уже в 7 клас, зірковий батько не пропускає його шкільну лінійку.

фото: instagram

Камалія

"Перший раз в третій клас! Бажаю всім прекрасного, цікавого, а головне легшого, ніж минулий навчального року" , – влучно побажала співачка в інстаграмі.