Ледачі і самостійні: 7 порід собак з повадками котів
Кішка чи собака? Таке питання постає, коли з'являється бажання завести в будинку вихованця. Попри те, що це абсолютно різні та по-своєму унікальні види, в чомусь вони можуть бути схожі, повідомляє Профиль.
Кішки в цілому досить самодостатні та самостійні. Вони схильні ліниво проводити свої дні, але іноді у них може бути приплив енергії, який виражається в безпричинному бігу по квартирі. Схожими котячими якостями можуть відрізнятися деякі види собак.
Сім порід собак з повадками кішок:
- Афганські хорт. Елегантні собаки, які люблять проводити час на самоті. Попри їх добродушність, для них характерна незалежність і незацікавленість у навчанні та тренуваннях. Однак, як і у кішок, у них трапляються напади активності. Їм подобається бігати та перестрибувати низькі перешкоди;
- Американський голий тер'єр. Це ласкаві й цікаві тварини, які люблять грати, але найбільше воліють згорнутися калачиком і подрімати. Їм потрібно всього кілька прогулянок в день, щоб виконати свою норму фізичних вправ.
- Басенджи. Собаки, які випромінюють упевненість. Як і кішки, вони пильні стосовно до свого оточення і кидають все, щоб переслідувати потенційну здобич. Крім того, басенджи ніколи не гавкають і не люблять навчатися командам;
- Чихуахуа. У цих маленьких собак впертий характер. Вони готові ставити умови і іноді змушують свого господаря підкорятися. Наприклад, брати з собою. Раннє навчання - ключ до встановлення основних правил для цих тварин;
- Чау чау. Таким пухнастим собакам потрібно свій простір. Попри любов до господаря і відданість, вони можуть бути серйозними й відчуженими. Так само як і багато кішки, вони не ідеальні для сімей з дітьми та іншими домашніми улюбленцями;
- Японський хін. Ця стародавня японська порода відома своєю чарівністю та індивідуальністю. Ці вихованці не будуть гавкати на зловмисника або радісно вітати господаря у двері. Під час прогулянок завжди слід використовувати поводок, так як ці собаки вважають за краще самостійно досліджувати територію;
- Уиппет. Ще одна порода собак, яка мало гавкає. Уиппет, хоча і схильні до сплесків сильної енергії, здебільшого вони спокійні, холоднокровні та зібрані. Коли вони не грають, вони задовольняються тим, що байдикують і іноді нагадують господарям про те, як сильно вони їх люблять.