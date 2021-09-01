Ледачі і самостійні: 7 порід собак з повадками котів

басенджи

﻿Кішка чи собака? Таке питання постає, коли з'являється бажання завести в будинку вихованця. Попри те, що це абсолютно різні та по-своєму унікальні види, в чомусь вони можуть бути схожі, повідомляє Профиль.

Кішки в цілому досить самодостатні та самостійні. Вони схильні ліниво проводити свої дні, але іноді у них може бути приплив енергії, який виражається в безпричинному бігу по квартирі. Схожими котячими якостями можуть відрізнятися деякі види собак.

Сім порід собак з повадками кішок:

Афганські хорт. Елегантні собаки, які люблять проводити час на самоті. Попри їх добродушність, для них характерна незалежність і незацікавленість у навчанні та тренуваннях. Однак, як і у кішок, у них трапляються напади активності. Їм подобається бігати та перестрибувати низькі перешкоди;

Елегантні собаки, які люблять проводити час на самоті. Попри їх добродушність, для них характерна незалежність і незацікавленість у навчанні та тренуваннях. Однак, як і у кішок, у них трапляються напади активності. Їм подобається бігати та перестрибувати низькі перешкоди; Американський голий тер'єр. Це ласкаві й цікаві тварини, які люблять грати, але найбільше воліють згорнутися калачиком і подрімати. Їм потрібно всього кілька прогулянок в день, щоб виконати свою норму фізичних вправ.

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Басенджи. Собаки, які випромінюють упевненість. Як і кішки, вони пильні стосовно до свого оточення і кидають все, щоб переслідувати потенційну здобич. Крім того, басенджи ніколи не гавкають і не люблять навчатися командам;

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Чихуахуа. У цих маленьких собак впертий характер. Вони готові ставити умови і іноді змушують свого господаря підкорятися. Наприклад, брати з собою. Раннє навчання - ключ до встановлення основних правил для цих тварин;

У цих маленьких собак впертий характер. Вони готові ставити умови і іноді змушують свого господаря підкорятися. Наприклад, брати з собою. Раннє навчання - ключ до встановлення основних правил для цих тварин; Чау чау. Таким пухнастим собакам потрібно свій простір. Попри любов до господаря і відданість, вони можуть бути серйозними й відчуженими. Так само як і багато кішки, вони не ідеальні для сімей з дітьми та іншими домашніми улюбленцями;

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