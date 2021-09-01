Mercedes представила найпотужнішу модель в сімействі

Новий Mercedes-AMG GT 63 SE Performance показали на офіційних фото перед прем'єрою на автошоу в Мюнхені, повідомляє АвтоПортал.

Флагманська версія вражає своїми характеристиками.

До старту виробництва гіперкара Mercedes-AMG One це буде найпотужніший автомобіль німецької марки. Причому, це плаг-ін гібрид: 4,0-літровий V8 твін-турбо і електромотор сумарно видають 831 к. с. і значні 1400 Н∙м крутного моменту.

Розгін до 100 км/год займає лише 2,9 с, а максимальна швидкість обмежена на 316 км/год. При цьому гібрид Мерседес здатний проїхати 12 км на електротязі і витрачає в середньому всього 8,6 л/100 км.

В AMG предусмотренлі сім різних режимів їзди. Також обов'язковими є пневмопідвіска і карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду і 380 мм ззаду.

Примітно, що зовні E Performance практично нічим не відрізняється від стандартного Mercedes-AMG GT 63 S. Хіба що нові 20-дюймові диски з'явилися. В обробці салону використані шкіра і карбон, а в мультимедійній системі трохи змінено меню.