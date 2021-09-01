Інвестиції в столичну нерухомість у серпні зросли

Обсяг інвестицій у нерухомість Києва в серпні поточного року зріс на 21% порівняно з липнем і становить в еквіваленті $45 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На ринку спостерігається висока активність. Популярними районами в серпні були Дарницький, Голосіївський, Печерський. Найбільший попит і, відповідно, найбільша кількість угод - у ціновому сегменті $50-100 (44% угод). Ціни зростають пропорційно попиту", - зазначила генеральний директор АН "Благовіст" (м. Київ) Олена Біберова.

За даними АН "Благовіст", сегмент до $50 тис. у серпні зайняв частку 16% від загальної кількості операцій. У цій категорії купували переважно одно-, двокімнатні квартири, найбільше в Дніпровському, Голосіївському районах столиці.

Зокрема, за $40 тис. було придбано однокімнатну квартиру площею 40 кв. м. на вул. Щербаківського (Шевченківський р-н), за $50 тис. - двокімнатну площею 45 кв. м на вул. Бакинській у старому житловому фонді (Шевченківський р-н).

Угоди в цьому ціновому сегменті були і в Київській області. Наприклад, за $45 тис. купили земельну ділянку 14 соток у Хотові, за $50 тис. - будинок у Зазим'ї площею 160 кв. м.

У ціновій категорії від $100 тис. до $250 тис. здійснено 34% операцій купівлі-продажу. Тут переважають дво- і трикімнатні квартири в Шевченківському, Голосіївському, Печерському районах Києва. Наприклад, за $102 тис. купили однокімнатну квартиру площею 49 кв. м на вул. Ломоносова (Голосіївський р-н), за $160 тис. - двокімнатну площею 82 кв. м на вул. Зарічній (Дарницький р-н), за $105 тис. - будинок площею 382 кв. м у с. Тарасівці.

Цінова категорія від $250 тис. у серпні дала 6% загального обсягу угод.

Найдорожчим об'єктом, проданим у серпні, став будинок площею 423 кв. м. у с. Ходосівці (Обухівський р-н) - його придбали за $1 млн. 150 тис. Найдорожчою квартирою, реалізованою в цей період, стала квартира площею 254 кв. м на вул. Грушевського (Шевченківський р-н), яку купили за $1 млн. Офіс площею 73 кв. м у будівлі на вул. Пушкінській (Шевченківський р-н) купили за $420 тис.