Чи існує "ген аутизму": відповідь лікаря

Розладом аутистичного спектру (РАС) вважається загальний розлад розвитку, при якому, як правило, втрачається здатність ініціювання соціальної взаємодії та комунікації, повідомляє Clutch.

У мережі можна знайти велику кількість інформації про те, існує якийсь "ген аутизму". Чи так це насправді? На це питання на своїй сторінці в соціальній мережі відповіла генетик, перинатолог, метаболіст, доктор наук Людмила Турова.

"По-перше-поняття "аутизм" вже не дуже коректне, точніше говорити РАС (розлад аутистисного спектра); По-друге: ні, немає "гена аутизму"! А ось список генів, асоційованих, що впливають на розвиток РАС, зростає - розповіла лікар.

За матеріалами 2017 року, виявлено 65 генів, тісно пов'язаних з РАС, і більше 200 генів-кандидатів.