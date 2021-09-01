Чи існує "ген аутизму": відповідь лікаря
Розладом аутистичного спектру (РАС) вважається загальний розлад розвитку, при якому, як правило, втрачається здатність ініціювання соціальної взаємодії та комунікації, повідомляє Clutch.
У мережі можна знайти велику кількість інформації про те, існує якийсь "ген аутизму". Чи так це насправді? На це питання на своїй сторінці в соціальній мережі відповіла генетик, перинатолог, метаболіст, доктор наук Людмила Турова.
"По-перше-поняття "аутизм" вже не дуже коректне, точніше говорити РАС (розлад аутистисного спектра); По-друге: ні, немає "гена аутизму"! А ось список генів, асоційованих, що впливають на розвиток РАС, зростає - розповіла лікар.
За матеріалами 2017 року, виявлено 65 генів, тісно пов'язаних з РАС, і більше 200 генів-кандидатів.
" Чи можна попередити РАС?» - досить проблематично. Однак, слід пам'ятати, що зараз існують пренатальні генетичні тести на деякі спадкові синдроми, пов'язані з розвитком РАС, наприклад, синдром фрагільної Х-хромосоми. А також носійство найбільш поширеної моногенної патології, що також призводить до ураження головного мозку у нащадків і є причиною когнітивних дисфункцій", - повідомила генетик.