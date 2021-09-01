В СН пояснили, чи будуть звільняти Ткаченка та Малюську
Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко назвав чутками інформацію про можливу відставку міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка, повідомляє Новое время.
Про це голова СН сказав в інтерв'ю, відповідаючи на запитання про можливі відставки міністрів цієї осені.
Корнієнко не назвав кількість міністрів, до яких є питання, і зауважив, що у нього
«питання є до всіх і до себе в першу чергу».
Також він зауважив, що може назвати сфери, до яких є питання.
«Дійсно — до оборони, про це багато говориться, і заступники не просто так змінювалися, було оновлення керівного штабу Збройних сил України. Також правда, що завжди в Україні є питання до соціальної сфери. Тут я би не говорив про персоналії, я говорив би дійсно про те, що для нас важливо почати втілювати пенсійну реформу. Треба серйозна співпраця Міністерства та комітету. По кожній сфері можна ці питання ставити», — додав очільник партії.
Коментуючи можливу відставку Міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка, голова СН сказав, що не має до нього питань і не знає
«звідки ця інформація гуляє».
«Зрозуміло, що Мінкульт зараз на фоні Великої реставрації і тих нових програм, які запускаються, — це не просто міністерство сенсів і якихось посилів, лозунгів. Це вже міністерство предметне, яке прикладне і яке має серйозним прикладним чином займатися реалізацією тих чи інших проєктів. Тобто тут треба розуміти, чи вистачає кадрового потенціалу всередині міністерства для того, щоби ці проєкти реалізовувати», — сказав Корнієнко.
Відповідаючи на запитання про відставку глави Мін'юсту, він зауважив, що це
«взагалі на рівні чуток». Корнієнко нагадав, що Малюська і саме міністерство є учасником постійних перемовин із МВФ.