В СН пояснили, чи будуть звільняти Ткаченка та Малюську

Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко назвав чутками інформацію про можливу відставку міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка, повідомляє Новое время.

Про це голова СН сказав в інтерв'ю, відповідаючи на запитання про можливі відставки міністрів цієї осені.

Корнієнко не назвав кількість міністрів, до яких є питання, і зауважив, що у нього «питання є до всіх і до себе в першу чергу».

Також він зауважив, що може назвати сфери, до яких є питання.

«Дійсно — до оборони, про це багато говориться, і заступники не просто так змінювалися, було оновлення керівного штабу Збройних сил України. Також правда, що завжди в Україні є питання до соціальної сфери. Тут я би не говорив про персоналії, я говорив би дійсно про те, що для нас важливо почати втілювати пенсійну реформу. Треба серйозна співпраця Міністерства та комітету. По кожній сфері можна ці питання ставити» , — додав очільник партії.

Коментуючи можливу відставку Міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка, голова СН сказав, що не має до нього питань і не знає «звідки ця інформація гуляє».

«Зрозуміло, що Мінкульт зараз на фоні Великої реставрації і тих нових програм, які запускаються, — це не просто міністерство сенсів і якихось посилів, лозунгів. Це вже міністерство предметне, яке прикладне і яке має серйозним прикладним чином займатися реалізацією тих чи інших проєктів. Тобто тут треба розуміти, чи вистачає кадрового потенціалу всередині міністерства для того, щоби ці проєкти реалізовувати» , — сказав Корнієнко.