Як ефективно схуднути: комплекс вправ з власною вагою

Робота над твоїм тілом – процес безперервний. Далі круті вправи, з допомогою яких можна досягнути бажаних результатів. Цього разу потужний комплекс, який дозволить позбутися зайвих кілограмів, повідомляє 24 Канал.

Вибуховим тренуванням традиційно поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Візьми його на озброєння, щоб впевнено іти до своєї мети.

"Один з моїх улюблених способів доповнити мої силові тренування – додати тренування з власною вагою та підтримувати частоту серцевих скорочень протягом тривалого проміжку часу. Це дозволить тобі не лише працювати над кардіо, а й залишатися струнким", – наголошує Нік Волкер.

Як ти вже зрозумів, це тренування передбачає роботу з власною вагою. Тож тобі не потрібно переживати через те, що не взяв з собою необхідний інвентар.

Комплекс вправ для схуднення

Присідання зі стрибками: 4 підходи по 30 секунд

4 підходи по 30 секунд Берпі: 4 підходи по 15 секунд

4 підходи по 15 секунд Альпініст з дотиками руками до плечей: 4 підходи по 30 секунд

4 підходи по 30 секунд Скручування з використанням рук: 4 підходи по 15 повторень на кожну ногу

Порада: не забувай відпочивати по 20 – 30 секунд між підходами.

Цей комплекс вправ можна використовувати як суперсет, так і додавати до свого звичного тренування. У другому випадку ти зможеш силове навантаження розбавити відмінним кардіо для спалювання калорій. Не лінуйся працювати над своїм тілом.

Дивися на відео, як виконувати комплекс вправ від Ніка Волкера:

﻿Приносьте хорошу енергію, залишайтеся послідовними та довіряйте вашому процесу!