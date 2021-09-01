Wizz Air оголосив одноденні знижки 30% на всі рейси

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив знижки 30% на всі свої рейси при бронюванні авіаквитків протягом 1 вересня 2021 року, повідомляє УНІАН.

Як написано в поштовій розсилці авіакомпанії, акція діє лише один день з 00:00 до 23:59 за центральноєвропейським часом (CET) (-1 година порівняно з Києвом). Подорожі за акційними квитками не мають обмежень за датою. Акційна ціна застосовується лише до бронювань через веб-сайт wizzair.com або мобільний додаток WIZZ.

Крім того, при купівлі квитків 1 вересня можна отримати знижку 50% на додаткову послугу Wizz Flex, яка дозволяє клієнту змінювати рейс без додаткової доплати або отримувати повернення коштів на свій рахунок Wizz у разі скасування бронювання за власним бажанням.

Зазначимо, наразі Wizz Air виконує рейси з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова до низки міст Європи, зокрема, в Німеччині, Австрії, Польщі, Греції, Кіпрі, Італії та інших. Також Wizz Air має розгалужену мережу маршрутів по Європі та низці інших країн.