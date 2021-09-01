Разумков розповів, чи можуть скасувати компенсації на житло нардепам

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наразі не бачить перспектив скасування компенсацій на житло з Державного бюджету України іногороднім народним депутатам, повідомляє УНИАН.

Відповідаючи на запитання щодо того, що ще у 2019 році він виступив з ініціативою щодо скасування виплат компенсації на житло з бюджету іногороднім народним депутатам, і чи має наразі ця ініціатива якісь перспективи, Разумков зазначив:

"Дивлячись на позицію моїх колег, м'яко кажучи, не всі її підтримують. Але я вважаю, що все ж таки це було б правильним прикладом".

Він пояснив, що у депутатів, порівняно іншими верствами населення, є достатньо ресурсів для того, аби забезпечити себе житлом.

"Я знаю, що деякі колеги, навіть якщо вони можуть це робити, вони не беруть ці ресурси з Державного бюджету. Є ті, хто робить по-іншому. Я розумію, що в когось немає можливості (забезпечити себе житлом - УНІАН) - тут можна ще дивитися крізь пальці. А є ті, хто себе достатньо непогано почуває в фінансовому плані, і я впевнений, точно, могли б без цього прожити" , - сказав голова ВР.

Разумков уточнив, що ініціатива щодо скасування таких компенсацій не потребувала б окремого закону.